Sorteggio Playoff Serie C secondo turno: tutti gli accoppiamenti

Tutti gli accoppiamenti per il playoff Serie C del secondo turno nazionale.

Si è tenuto, a Firenze, presso la sede della Lega Pro , il sorteggio per determinare i quattro accoppiamenti del secondo turno playoff nazionale.

In questa fase, come noto, entrano in scena le seconde dei tre gironi, più precisamente Pordenone, Cesena, Crotone, che saranno teste di serie con la Virtus Entella, migliore classificata fra le cinque qualificate di lunedì.