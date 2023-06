Spal, accoppiata Fusco-Tesser per vincere il campionato

La Spal dovrà necessariamente vincere il campionato di Serie C ed ecco che per la panchina arriverà un mister che di promozioni ne ha inanellate tante nella sua carriera. A guidare il club estense sarà quasi sicuramente Attilio Tesser che nelle ultime ore è balzato in pole scavalcando altri allenatori che hanno avuto un contatto diretto con la proprietà. Con l'ex Modena sarà fatta piazza pulita all'interno del club biancazzurro e dei 14 calciatori contrattualizzati ne rimarranno ben pochi. Ma del mercato se ne occuperà il nuovo d.s. Filippo Fusco che lasciata la Spagna si è trasferito a Ferrara. Una scelta che fa discutere la piazza che chiedeva un uomo più di calcio rispetto all'ex del Bologna. Oggi intanto il club estense ha depositato l'iscrizione al campionato, primo passo verso il campionato di Serie C. Serviranno idee e soldi per allestire una squadra fortissima che dovrà battere la concorrenza di Cesena ed Entella, squadre accreditate di poter vincere il campionato del Girone B.