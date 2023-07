Spal, accordo raggiunto per il ritorno di Mirco Antenucci

L'attaccante ha firmato un biennale con la sua ex squadra, la Spal. In repertorio più di 100 presenze in biancazzurro

Mirco Antenucci tornerà alla Spal. L'attaccante classe '84 ha deciso di lasciare il Bari e accettare la proposta del presidente Joe Tacopina. Rientrerà a Ferrara, dove tra il 2016 e il 2019 ha collezionato più di 100 presenze. Secondo quanto riportato da TuttoC, l'accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto biennale. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio sul sito del club pugliese con una dedica: 141 gare, 4 stagioni in biancorosso e 63 esultanze per diventare il secondo miglior marcatore di sempre nella storia del Bari. Con te abbiamo gioito, pianto, sofferto e combattuto; a ogni passo fatto insieme, insieme siamo cresciuti. Grazie per l’esempio, la dedizione, l’impegno e per aver scritto insieme a noi un capitolo importante della storia biancorossa. In bocca al lupo Mirco! E ricorda, questa sarà per sempre casa tua.