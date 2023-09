Spal, Antenucci: “Prestazione di squadra, sono contento. Il gol lo sento mio”

Il ritorno di Antenucci alla Spal è una di quelle storie d'amore che si raccontano nei film, o che si leggono nei romanzi. L'attaccante ex Bari ha fatto il suo esordio nella prima sfida di campionato, quella contro la Vis Pesaro, e messo letteralmente tutto in campo. Alla fine la vittoria non è arrivata per un suo gol - rete poi segnata come autogol di Tonucci - ma l'attaccante è comunque al settimo cielo: "Il mister sta facendo un gran lavoro e noi siamo un'ottima squadra - ha dichiarato in conferenza stampa -. Contento della prestazione di oggi, ma serve ancora lavorare per migliorare. Il gol lo sento come mio, ma ciò che più mi fa piacere è aver iniziato con una vittoria". Poi, due parole sul campionato e le avversarie: "Tutte le squadre nascondono delle insidie, ma questa è la Serie C: continuo sacrificio, lotta e spirito di gruppo. Ripeto, sappiamo che c'è da migliorare e siamo sulla buona squadra".