Spal, arrivano anche Bruscagin e Giuseppe Iglio

Una Spal scatenata sul mercato continua la ricostruzione della rosa. All'ultimo arrivato Mattia Del Favero (dalla Juventus, a titolo definitivo con contratto fino a giugno 2025) si sono aggiunti altri due nuovi colpi in entrata. Il primo è volto a rinforzare il reparto difensivo ed è Matteo Bruscagin. Il difensore classe 1989 era rimasto svincolato dal Pordenone e ha deciso di sposare la causa degli estensi. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e presto si unirà alla rosa di mister Di Carlo. Per il secondo colpo ci spostiamo un pò più avanti, verso il centrocampo. Si tratta di Giuseppe Iglio, un profilo molto più giovane - classe 2001 - che in passato ha giocato per le giovanili del Milan. Ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2026 e gode di tante aspettative.