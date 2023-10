Spal, dg. Di Taranto: “Tifosi, giù le mani da Tacopina. Ha speso 25 milioni in due anni”

"In questi due anni sono stati versati nelle casse aziendali oltre 25 milioni di euro per risolvere una situazione debitoria pregressa e garantirne l’ordinaria gestione e c'è la volontà di continuare ad investire in questo senso per sviluppare ulteriormente la struttura e assicurare la stabilità di tutti coloro che lavorano nel club, un aspetto non banale e da non sottovalutare. Per non parlare dell’impatto diretto e indiretto che la SPAL ha sul tessuto economico locale.”