Spal, fumata bianca: si riparte da…Tacopina

Il club estense si rinnova e Tacopina vuole costruire una squadra forte per vincere il campionato di Serie C

Joe Tacopina non tradisce il pubblico biancazzurro che ha sempre apprezzato e con il quale ha avuto un feeling meraviglioso in questi due anni. Il presidente, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, sarà a Ferrara il prossimo 16 giugno per riannodare i fili e ripartire alla grande dopo l'amara retrocessione. La Spal resta nelle mani del patron americano che farà sicuramente una squadra importante per risalire subito in Serie B.

STRATEGIE Sarà un Girone A molto duro visto che le avversarie sono di primo livello, su tutte il Brescia del nuovo ds Castagnini che aspira alla promozione diretta ma la nuova governance di Tacopina farà di tutto per costruire una squadra forte che vada in B senza passare dai playoff che sono sempre un terno al lotto. Le strategie sulla nuova stagione verranno affrontate e discusse già dopo lo sbarco a Ferrara di Tacopina, ma intanto qualcosa si muove. La squadra intanto si continuerà ad allenare fino al giorno 11 e poi tutti in vacanza. La Spal ha sotto contratto 14 giocatori e da alcuni di loro bisognerà ripartire. Poi ogni decisione sul mercato verrà presa dalla nuova dirigenza che si comporrà. Nomi ce ne sono in questo momento per il nuovo d.s. della Spal, ma deciderà Tacopina solo a metà giugno appena incontrerà i diversi dirigenti segnati nel taccuino del patron americano. Poi si parlerà di allenatore che prenderà il posto di Massimo Oddo che non verrà confermato.