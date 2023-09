Spal, Fusco: “Dopo Cesena siamo delusi ma lavoriamo per cercare soluzioni”

Dopo la sconfitta di ieri nel derby contro il Cesena, il direttore dell'area tecnica biancazzurra, Filippo Fusco, ha analizzato la situazione della Spal: "Oggi parlo solo io perché in questo momento c'è grande delusione e grande dispiacere, per il presidente che ci sostiene da lontano e per i tanti tifosi che stasera erano qui al nostro fianco in una partita difficile e molto sentita. Siamo tutti arrabbiati, però ora è il momento di restare uniti, concentrati e lavorare in maniera dura cercando delle soluzioni. Oggi sembra tutto scuro, ma siamo solo all'inizio del campionato e sono convinto che ci siano le qualità per continuare ad avere fiducia in questa squadra."