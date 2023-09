Spal-Perugia, Di Carlo e Baldini si scambiano i complimenti

In conferenza stampa, però, Di Carlo ha invitato la squadra a pensare solo al presente: “Guardare al passato serve solo per avere una motivazione per riscattarsi. Ogni giocatore che è rimasto sa che deve portare alla Spal entusiasmo, qualità e voglia di battagliare per 95 minuti. Sono fiducioso, la squadra sta bene, cercheremo di fare una grande partita contro un avversario forte. Il Perugia verrà qui per vincere e che si giocherà la promozione in B insieme a noi e ad altre 3-4 formazioni. Vogliamo altri tre punti per stare davanti, ma la classifica inizierà a contare solo negli ultimi due mesi”.