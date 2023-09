Spal-Perugia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Spal-Perugia, le ultime

Per i ferraresi sarà il secondo impegno della stagione, ancora in casa, dopo il successo all'esordio per 1-0 contro la Vis Pesaro, propiziato da un autogol di Tonucci, dal momento che la squadra di Di Carlo non è scesa in campo nel weekend successivo a Cesena, match rinviato per i tanti giocatori delle due squadre convocati nelle varie nazionali. Il tecnico ciociaro dovrebbe apportare qualche variazione alla formazione dell'esordio. Con Del Favero confermato in porta, la linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Bruscagin a destra al posto di Fiordaliso, Arena in mezzo insieme a Valentini, che rileverà l'acciaccato Peda, e Tripaldelli a sinistra. A centrocampo Carraro play con Parravicini e Maistro interni, davanti tridente Siligardi, Antenucci e Dalmonte, quest'ultimo chiamato a sostituire l'infortunato Sits.