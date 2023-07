Spal, ufficiale ritorno di Antenucci: contratto fino al 2025

Si unisce ai biancazzurri neopromossi in Serie B, dove risulta determinante per il ritorno in massima serie grazie alle 18 reti messe a segno in 37 partite. Il Lupo di Roccavivara resta a Ferrara anche nelle due stagioni successive superando lo storico traguardo delle 100 presenze con la maglia della SPAL e realizzando altri 16 gol in due campionati di Serie A.

Nella stagione 2019/2020 passa al Bari dove gioca per quattro stagioni, collezionando 141 apparizioni e 63 gol che fanno di lui il giocatore più prolifico nella storia del club. Dopo aver contribuito in modo decisivo alla promozione in Serie B dei Galletti nel 2022, nello scorso campionato è sceso in campo in 34 occasioni e ha realizzato 10 reti raggiungendo la finale playoff per la promozione in Serie A.