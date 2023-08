Trento, amichevole contro il Palermo su nuovo manto erboso

Il Trento che ospiterà il Palermo domani al Briamasco è reduce da il test importante contro il Cittadella. Domani per l'undici gialloblù un'altra amichevole di lusso con una squadra di B e poi il Milan. Venerdì 4 agosto le squadre potranno testare un tappeto erboso completamente rinnovato. Un paio di giorni fa sono infatti terminati i lavori, curati da Asis Trento, che hanno previsto il totale rifacimento del manto in erba naturale dello stadio cittadino. Nel frattempo sono anche iniziati - e termineranno per la fine del mese - i lavori di fissaggio al suolo della tribuna Mayr per la quale è prevista a breve anche una copertura.