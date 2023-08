Trento, arriva l’ex portiere dell’Inter Giacomo Pozzer

Pozzer non vede l’ora di scendere in campo: “La proposta del d.s. Giorgio Zamuner mi ha convinto subito"

Cresciuto nelle giovanili del L.R. Vicenza prima, e dell'Inter poi, con la maglia nerazzurra ha svolto quasi tutta la trafila sino ad arrivare ad esordire con la Formazione Primavera. Con questa, durante la stagione 2019-2020, ha raccolto 7 presenze in Campionato e 5 in Youth League. Nella stagione successiva è passato al Monopoli, facendo così il suo esordio in Lega Pro prima di trasferirsi, nella medesima serie, alla Lucchese. Dopo una breve parentesi alla Juve Stabia, la scorsa stagione è approdato al Matera, in Serie D, dove ha collezionato 23 presenze.