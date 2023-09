Trento-Atalanta U23, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Trento ospita questo pomeriggio l'Atalanta U23 al Briamasco nel match valido per il secondo turno di Serie C Girone A. I gialloblù che hanno vinto all'esordio battendo la Triestina al Nereo Rocco, cercheranno di fare il bis contro i nerazzurri, squadra giovane sconfitta all'esordio dalla Virtus Verona ma che vuole ben figurare in terza divisione. Fischio d'inizio alle ore 18.30 e queste le probabili formazioni: