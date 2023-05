Trento, cantiere aperto e mercoledì nasce squadra 2023/24

Sarà un Trento 2023-24 più giovane e sostenibile, che vuole stupire. La società non muterà di tanto il budget della scorsa stagione (più di 4 milioni di euro) ma le strategie del mercato saranno diverse visto che il ds Giorgio Zamuner ha una sua precisa idea sulla squadra che scenderà in campo a settembre. Il nuovo Trento nascerà mercoledì 17 maggio dopo il confronto già programmato tra il ds. Zamuner e il tecnico Bruno Tedino che rinnoverà per un'altra stagione con opzione per l'annata successiva in base ai risultati che otterrà la compagine gialloblù in Serie C, campionato prossimo ancora più difficile se dopo la Spal ci sarà anche il Brescia in lotta per la salvezza a 90' dalla fine in B.

MERCATO Zamuner che firmerà un biennale tra qualche ora (accordo vicino ma bisogna limare qualche dettaglio) è diventato il profeta del mercato, ma nessun direttore sportivo ha mai dato un gioco a una squadra ecco perchè il summit di mercoledì darà una fisionomia alla formazione che verrà dopo il confronto con Tedino. Sicuramente sarà un Trento con tanti giovani anche per una questione di minutaggio. Mattia Sangalli a riguardo ha convinto la dirigenza e rimarrà a Trento. Partiranno i calciatori che hanno dato poco nella stagione appena terminata e tra questi vi sono alcuni big con contratto importante. Attacco: si profila qualche cessione in nome del bilancio e per finanziare la campagna acquisti con l'arrivo di qualche elemento molto interessante. Sipos andrà via, Petrovic non è considerato una punta gollifera ed è sul mercato. Gli attaccanti in scadenza non riceveranno una proposta di rinnovo. Via Brighenti, in dubbio Carletti ma dipende dalle richieste che arriveranno. Sarà un Trento che avrà anche un nuovo portiere visto che la fiducia non è piena su Marchegiani. Desplanches è tornato alla base salutando e ringraziando il Trento che gli ha consentito di mettersi in evidenza e convincere anche il ct dell'Italia U20 Carmine Nunziata a portarlo al Mondiale. Cantiere aperto a Trento insomma e in attesa della fumata bianca per il rinnovo di Zamuner e Tedino, continuano le esplorazioni per i nuovi arrivi per il Trento 2023/24.