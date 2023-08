Trento, col Palermo un pizzico di presunzione. In arrivo due rinforzi

Dopo l'amichevole persa al Briamasco contro il forte Palermo, il Trento cerca di analizzare cosa non ha funzionato dal 31' in poi quando l'undici ospite ha dilagato segnando tre reti in 900 secondi. La squadra ordinata nella prima mezz'ora con il 4-3-3 di Tedino, forse ha avuto un pizzico di presunzione e commesso qualche errore di troppo. La compagine gialloblù infatti è sembrata che volesse mettersi sullo stesso piano dei rosanero e non avendo la stessa intensità, aggressività, applicazione e attenzione dei precedenti test, in particolare contro il Cittadella, ha pagato dazio. Una dormita di Vitturini sul secondo palo in occasione del primo gol e poi alcune letture sbagliate di difensori e centrocampisti e un rigore generoso hanno permesso ai siciliani di andare all'intervallo sul 3-0.

Cosa non va - La presunzione è nel Dna di qualche giocatore gialloblù ma queste amichevoli servono anche per correggere gli sbagli. Mister Tedino ha in mano un organico importante che può recitare un ruolo da protagonista in C ma deve ancora correggere alcuni errori. Contro il Palermo qualcuno dei suoi uomini nel primo tempo non è stato brillante ma forse non è una questione tattica ma di condizione fisica dopo i pesanti carichi di lavoro, e anche mentale.