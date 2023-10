Trento eliminato ai rigori dall’Arzignano. Passano Padova e Triestina

Terza sconfitta consecutiva per il Trento che dopo i due ko in campionato contro Fiorenzuola e Padova perde ai rigori in Coppa Italia Serie C contro l’Arzignano Valchiampo 5-4 dopo il pareggio di 0-0 maturato nell’arco dei 120 minuti di gara. Gialloblù eliminati dalla competizione.

Cronaca. Mister Tedino sceglie il 4-3-3 con Pozzer a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Trainotti, Garcia Tena e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Brevi, Di Cosmo ed Ercolani mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Terrani ai lati con Sipos al centro dell’attacco. Nella prima mezz’ora di gara sono poche le occasioni importanti create dalle due squadre: i padroni di casa ci provano dalla distanza mentre i trentini con delle azioni manovrate che non portano a conclusioni particolarmente precise. Nel finale di frazione prima Sipos e poi Ercolani si rendono pericolosi con due tiri da fuori area ma in entrambe le circostanze il punteggio rimane invariato. Nel secondo tempo il Trento parte bene e dopo cinque minuti va vicino alla rete con una deviazione aerea di Vitturini su calcio d’angolo di Terrani. La risposta dei locali è affidata a Lunghi che, sempre di testa, impegna Pozzer, quest’oggi alla prima stagionale con la maglia del Trento. Sempre nella seconda frazione da segnalare l’esordio per tre giovani della Primavera, Ruffato e Del Piero, subentrati rispettivamente a Ercolani e Terrani, mentre, nel primo tempo supplementare di Pedergnana per Vitturini. Durante la mezz’ora di tempi supplementari ad attaccare con maggior costanza, ma senza mai rendersi davvero pericoloso, è l’Arzignano. Nel finale di partita i gialloblù vanno vicinissimi alla rete del vantaggio con una conclusione dal limite di Del Piero che non trova la gioia per la deviazione di Pigozzo. La lotteria dei rigori fa sorridere i veneti che s’impongono 5-4. Sabato prossimo il Trento tornerà in campo allo Stadio Briamasco, con calcio d’inizio alle ore 18:30, per affrontare il Lumezzane nel settimo turno di Serie C.