Trento, i convocati di Tedino per l’Atalanta U23

Dopo la vittoria esterna ottenuta contro la Triestina (0-1), i Gialloblù del tecnico Bruno Tedino saranno di scena domani pomeriggio sul terreno dello Stadio Briamasco di Trento per affrontare, nella seconda giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, l’Atalanta Under 23. Il calcio d’inizio è programmato per domani, ossia domenica 10 settembre, alle ore 18.30. Si tratta del primo confronto ufficiale tra le due formazioni, essendo la squadra ospite una delle due esordienti assolute in Serie C, assieme agli abruzzesi del Pineto. Per la prima gara casalinga della stagione il tecnico Bruno Tedino ha convocato 21 giocatori. Non saranno della partita Rada, Galazzini e lo squalificato Di Cosmo.