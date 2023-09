Trento, i convocati per il match contro il Novara. Tedino senza tre

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Novara: “Mister come sta la squadra? Durante questa settimana abbiamo avuto alcune difficoltà: Vaglica, in allenamento, ha avuto uno scontro di gioco con Di Cosmo ed entrambi si sono fatti male. Le notizie positive sono il recupero di Rada, Garcia Tena e di Ferri. Mi preme però sottolineare che sono molto orgoglioso di poter allenare questo gruppo di ragazzi perché quotidianamente mi dimostrano quanto ci tengono a portare il Trento il più in alto possibile. Abbiamo un bel gruppo e sono sicuro che chi giocherà farà senz’altro bene. Domenica si aprirà un ciclo di partite che ci vedrà impegnati tre volte in sette giorni: sarà necessario l’impegno e il contributo di tutti i calciatori presenti in rosa. Il Novara? Affronteremo una squadra forte, formata da buoni giocatori e che arriva alla gara dopo una prestazione positiva, nella quale però non ha raccolto alcun punto. Queste sono le partite peggiori da disputare perché al cospetto di una formazione che ha grande spirito di rivalsa e voglia di vincere. Mi aspetto una partita complicata nella quale i miei calciatori cercheranno di vincere, tenendo però sempre presente che ci sarà anche un’altra squadra che vorrà conquistare, come noi, i tre punti. In questo campionato tutte le partite sono molto difficili. Zero gol subiti nelle prime due partite? La squadra in queste due gare ha dimostrato di essere molto solida e questo non può che farmi piacere anche perché, sono convinto, che la compattezza sia determinante per fare bene in un campionato. Dobbiamo dunque continuare a lavorare su quest’aspetto. Ci tengo infine a ringraziare i nostri tifosi che anche domenica, contro l’Atalanta Under23, erano presenti in un buon numero allo Stadio Briamasco. Vedere la curva Mair così piena mi ha riempito di orgoglio e soddisfazione. Vogliamo condividere con loro questi risultati perché ci sono sempre stati vicini”