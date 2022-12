Trento, mercato da brividi per far volare l’aquila gialloblù

L’aquila reale non si adatta molto bene al clima freddo e anche quella gialloblù del Trento non riesce a spiccare il volo verso la salvezza in questo momento. E senza cibo non si vola. I brividi del rapace ce li ha anche l’uccello simbolo dell'Ac Trento. C'è bisogno di prede fresche e a pensarci è il ds Zamuner che proverà a far volare l’aquila gialloblù nonostante un mercato da brividi. Si perchè il direttore sportivo sta faticando parecchio a trovare in queste ore che precedono l’ultimo impegno di Serie C della stagione con la Juventus NG al Briamasco terreno fertile per allacciare una trattativa. Il casting di gennaio è partito in anticipo per l'esperto ds Zamuner che conosce bene certe dinamiche.

Obiettivi Il Trento ha già affisso i criteri di ricerca sulla bacheca immaginaria del mercato ma cercare di convincere un calciatore con un curriculum importante a indossare da gennaio la maglia gialloblù con una classifica così complicata è una mission (im)possible. C’è da fare i conti con le dinamiche di mercato. Giorgio Zamuner ha individuato due profili graditi, tra gli altri, ma sta avendo difficoltà a trovare l’accordo economico e deve usare tutti i ferri del mestiere per chiudere la trattativa. Ci vuole pazienza. Il Bari per il 35enne Manuel Scavone chiede soldi per liberarlo e non vuole pagare parte dello stipendio del centrocampista ex Parma con il contratto in scadenza. Il ds Ciro Polito è stato chiaro e ai microfoni di Itasportpress ha ribadito che il calciatore non parte a certe condizioni. Davide Voltan piace al Trento ma non verrà mai per tanti motivi. Zamuner ha altri nominativi in agenda e il dialogo è stato avviato con gli agenti e le società di appartenenza. Poi per il momento ci sono i soliti depistaggi con i procuratori che chiedono di accostare il proprio assistito a molti club e in questo momento anche il Trento serve per far girare il nome del calciatore. Dopo il Natale ci sarà una accelerata perchè in vista del ritorno in campo dopo la sosta la squadra di Tedino va rafforzata.