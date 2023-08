Trento ne fa nove al Dro Cavedine con Sipos scatenato: cinquina

Un buon Trento batte 9-0 il Dro Cavedine, squadra neopromossa in Eccellenza, e conferma quanto di buono visto nell’ultimo test amichevole, disputato a Milanello contro il Milan. I Gialloblù indirizzano la gara già nel primo tempo per effetto delle reti di Sipos e Terrani. È però nella seconda frazione che gli uomini di Bruno Tedino prendono il largo grazie ad un ispirato Leon Sipos, autore di cinque reti personali e alle marcature di Anastasia, Semprini e nuovamente di Terrani. Nel corso del pomeriggio, presso il Campo Sportivo Oltra di Dro, prima dell’inizio della partita amichevole, è stata posta una targa commemorativa in ricordo dello storico Presidente dell’Unione Sportiva Dro Alto Garda, Loris Angeli.

Cronaca Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Pozzer a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Galazzini, Trainotti, Vitturini e Ercolani. In mezzo al campo agiscono: Suciu, Semprini e Brevi mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Terrani ai lati con Sipos al centro dell'attacco. È il Trento a fare la partita e gestire le operazioni durante la prima frazione. I Gialloblù ci provano al 20’ con la conclusione di Terrani che, dopo aver scartato alcuni difensori di casa, calcia verso la porta avversaria, Segata intuisce e devia in calcio d’angolo. Gli uomini di Bruno Tedino passano a condurre al 36’ grazie alla rete di Sipos, preciso nel deviare il bel passaggio di Terrani. Passano 180 secondi e il Trento trova anche la seconda marcatura di giornata: questa volta è Terrani, al termine di un’azione in solitaria, a battere il portiere del Dro Cavedine. Durante la seconda frazione gli Aquilotti partono forte, aumentando subito il divario con i padroni di casa. Dopo appena sei minuti dall’inizio del secondo tempo, Sipos è ancora una volta preciso nel deviare il cross da fondo campo di Terrani. Appena quattro minuti più tardi Anastasia porta nuovamente il sorriso ai tifosi trentini presenti a Dro con una realizzazione perfetta dagli undici metri. Passano i minuti, le squadre si allungano e il Trento ne approfitta: Sipos realizza prima il poker e poi la quinta rete personale. Tra una marcatura e l’altra dell’attaccante croato, partecipa alla festa del gol anche Semprini che mette a referto una splendida rete dalla distanza che s’insacca precisamente all’angolino. Il Trento non abbassa i ritmi e qualche minuto più tardi realizza anche la nona rete che conclude l’incontro sul punteggio di 9-0 per il Club di Via Sanseverino.