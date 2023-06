Trento, niente Vicenza per Zamuner il club lo blinda

Giorgio Zamuner (Direttore Sportivo A.C. Trento 1921): “Ho il privilegio di poter lavorare in un Club solido, determinato e ambizioso e sono felice di essere il Direttore Sportivo dell’A.C. Trento 1921. Se ho deciso di accettare la proposta di rinnovo biennale è stato in virtù del progetto serio che è in essere e al grande feeling che si è creato sin da subito con Proprietà, management, comparto tecnico e tifoseria”.