Trento, scattato il ritiro a Masen di Giovo. I convocati e le amichevoli

Da oggi al 3 agosto la squadra gialloblù svolgerà il ritiro estivo a Masen di Giovo e alloggerà all’Hotel Fior di Bosco, allenandosi nello splendido Centro Sportivo adiacente.La squadra gialloblù è partita questo pomeriggio dallo stadio Briamasco per raggiungere Masen di Giovo dove svolgerà, per il terzo anno consecutivo, il ritiro estivo. Trainotti e compagni da quest’oggi e sino al 3 agosto alloggeranno presso la struttura ‘Fior di Bosco’, allenandosi nello splendido Centro Sportivo sito a poche decine di metri e dotato di due campi: uno in erba naturale e l’altro con un manto sintetico. In passato le due strutture hanno già ospitato i ritiri estivi di squadre di blasone come Padova e Como.