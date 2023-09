Trento sfortunato e sprecone e il Fiorenzuola lo punisce

Prima sconfitta in campionato per il Trento che nel match della quinta giornata di Serie C è capitolato sul terreno del Fiorenzuola. I piacentini hanno vinto con il punteggio di 2-1. In gol al 24’ Ceravolo poi al 27’ Gonzi per i padroni di casa. Al 30’ Attys ha accorciato le distanze. Nella ripresa il Trento ha sfiorato il pareggio ma la difesa di casa ha retto seppur con una forte dose di fortuna. Il Fiorenzuola invece ha messo in mostra un ottimo Morello a sinistra e Stronati in mezzo ma anche l'esperienza di Ceravolo è stata determinante. Una sconfitta sicuramente non meritata per gli uomini di mister Tedino che però hanno commesso in difesa alcuni gravi errori che si sono rivelati decisivi. Adesso per i gialloblù prossimo impegno in casa contro il Padova, sfida assai sentita dalle due tifoserie.