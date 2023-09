Trento, svelate le nuove maglie

Il “kit gara” home & away è completato dal pantaloncino in colorazione blu nella prima maglia, bianca nella seconda e granata nella maglia portiere home, con riferimenti ai colori sociali del club (giallo e blu). In fondo, oltre al numero del giocatore, è presente anche il logo del top partner, 'Dolomiti Energia', azienda trentina attiva nell’intera filiera energetica, nella gestione del servizio idrico integrato, nella gestione dei servizi ambientali, nei servizi di illuminazione pubblica e connessione internet, nel campo dell’efficienza energetica e della mobilità elettrica. I Calzettoni, come nelle passate stagioni, riprendono i medesimi colori del kit (blu per home, bianco per away, granata per il portiere home).