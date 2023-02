Trento, Tedino: “A Piacenza gara fondamentale”

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha presentato il match di domani contro il Piacenza: "Serve tanta intensità ed è una partita spartiacque delicatissima. Il risultato è importante e se vinciamo faremo un salto in avanti. Ci vuole spirito, sacrificio e determinazione. Il Piacenza non merita questo piazzamento e dobbiamo fare una prestazione importante. Hanno esperienza e sono forti in attacco".