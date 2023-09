Trento, Tedino: “Contro il Fiorenzuola meno errori più compattezza e aggressività”

Dopo il buon pareggio casalingo ottenuto in inferiorità numerica contro il Legnago Salus (1-1), per il Trento è già ora di tornare in campo. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani pomeriggio sul terreno del Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d'Arda per affrontare, nella quinta giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, il Fiorenzuola di Andrea Bonatti. Il calcio d’inizio è in programma per domani, ossia domenica 24 settembre, alle ore 14. Il tecnico Bruno Tedino per la partita ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara Suciu, Galazzini e lo squalificato Obaretin.