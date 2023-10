Trento, Tedino: “Contro il Lumezzane voglio gara intensa, aggressiva e senza rischi”

Dopo la partita di martedì scorso, valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C contro l’Arzignano Valchiampo, terminata con una sconfitta ai rigori, il Trento tornerà in campo per affrontare il Lumezzane. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani pomeriggio allo Stadio Briamasco alle ore 18:30 per affrontare, nella settima giornata del girone di andata di Serie C 2023/24, il Lumezzane di Arnaldo Franzini. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 22 giocatori: ci sarà per la prima volta in stagione il difensore Davide Galazzini, mentre, non saranno della sfida Garcia Tena e Suciu.

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lumezzane: “La squadra sta bene e ha lavorato al meglio per preparare questa sfida di campionato. Un risultato importante potrebbe aiutare a risollevare il morale del gruppo. Sappiamo che tutte le gare di questo campionato sono complicate ma proveremo in tutti i modi ad ottenere un risultato positivo contro il Lumezzane. Nel match di Coppa Italia, giocato martedì scorso, la squadra ha speso molte energie ma le risposte che ho avuto sono state positive. Questa settimana, a causa dell’impegno di martedì, è stata diversa dalle solite. Io sono convinto che questa squadra abbia bisogno della settimana normale per fare tutto il lavoro del quale necessita. È un gruppo che deve giocare a ritmi alti e lavorare bene in fase di non possesso. E questo, nella gara contro il Padova, non sempre è accaduto. Abbiamo analizzato gli errori dell’ultima partita di campionato per cercare di migliorarci. Il Lumezzane, in mezzo al campo, ha giocatori di grande esperienza come Pesce, Ilari, che ho avuto al Teramo, e Moscati. Dovremo fare una partita intensa dal punto di vista dell’aggressività e senza rischiare di prendere delle ripartenze avversarie. È una squadra che tira molto in porta e che ha esterni molto bravi. Sono contento dell’apporto che Sipos ha dato martedì contro l’Arzignano Valchiampo, anche se deve migliorare su alcuni aspetti. Terrani non stava benissimo e ha faticato. Trainotti, anche se non aveva mai giocato in stagione, ha fatto una gara positiva. Garcia Tena e Suciu non ci saranno contro il Lumezzane”.