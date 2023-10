Trento, Tedino: “Contro la Pergolettese non bisogna sbagliare l’approccio”

Domani il Trento sarà di scena a Crema contro la Pergolettese. Il tecnico gialloblù, Bruno Tedino in conferenza stampa ha presentato il match: “Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Questo gruppo ha dimostrato che può mettere in difficoltà chiunque. Servirà maggior coraggio e dinamicità rispetto all’ultima partita di campionato. La squadra sta abbastanza bene e durante questa settimana ha lavorato duramente. Abbiamo grande spirito di rivalsa perché veniamo da un periodo non eccellente e vogliamo uscirne al più presto. Il gruppo ha lavorato con voglia ed energia, preparando al meglio la partita di Crema. La Pergolettese è una squadra che gioca un buon calcio, anche grazie alla qualità dei propri interpreti. Sono convinto, però, che molto dipenderà da noi. Abbiamo dimostrato che, con il giusto atteggiamento, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Questa squadra ha i mezzi per contrastare qualsiasi avversario. Il modulo? In questo momento il 4-3-3 ci sta dando qualche certezza in più rispetto agli altri schemi. Contro il Lumezzane non abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo avuto diverse occasioni da rete. Per la gara contro la Pergolettese, dovremo migliorare sotto l’aspetto della dinamicità, del coraggio e tornare ad avere quello spirito di sacrificio e quell’umiltà che ha contraddistinto questo gruppo fino a qualche settimana fa. Dovremo anche riuscire a sfruttare meglio le occasioni che costruiremo durante la gara. Non sono convocati: Galazzini, Garcia Tena e Di Cosmo”.. Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pergolettese.