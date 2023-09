Trento, Tedino: “Dobbiamo tornare avere più fame e determinazione”

Dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Fiorenzuola, il mister del Trento, Bruno Tedino in conferenza stampa non nasconde la sua delusione e indica cosa non ha funzionato. “Quando si fa una buona prestazione e poi si perde, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista tecnico e di possesso ma non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni create. Questo è un demerito. Abbiamo avuto diverse occasioni importanti, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo, invece, si è giocato poco. Il responsabile della squadra sono io e quindi devo assumermi la responsabilità di quanto accaduto. C’è da dire però che è anche la prima partita che abbiamo perso dopo molto tempo. Oggi siamo stati troppo leggeri nel possesso palla, dobbiamo migliorare su quest’aspetto. Dobbiamo tornare avere più fame e determinazione. Non possiamo non riuscire a sfruttare, come accaduto anche oggi, alcune grandi occasioni capitateci”.