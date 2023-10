Trento, Tedino: “In coppa contro l’Arzignano con il morale non al massimo”

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Padova (0-3), il Trento torna in campo per giocare il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C contro l’Arzignano Valchiampo. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani pomeriggio alle ore 18:30 allo Stadio Tommaso Dal Molin per affrontare l’Arzignano Valchiampo di Giuseppe Bianchini. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 17 giocatori per la partita in trasferta contro i veneti. Al gruppo della prima squadra sono stati aggregati anche tre primavera: Matteo Pedergnana, Davide Ruffato e Lorenzo Del Piero, tutti alla prima chiamata tra i grandi in stagione. Non saranno della gara Russo, Barison, Ferri, Galazzini, Frosinini, Attys, Suciu, Rada, Sangalli e Petrovic.