Trento, Tedino: “Legnago squadra brava a ripartire e molto aggressiva”

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Legnago Salus: “Dopo la trasferta di Novara abbiamo avuto poco tempo per recuperare le energie ma dobbiamo adeguarci. Per la gara contro il Legnago Salus ci saranno due indisponibili: Suciu e Galazzini. Metteremo in campo una formazione competitiva, che sia in grado di fare una partita importante, come abbiamo fatto sino ad ora. Oltre a ciò, poi, dobbiamo anche tenere a mente che domenica pomeriggio ci sarà un’altra partita complicata, quella in trasferta contro il Fiorenzuola. Rispetto a Novara potremmo cambiare qualcosa, magari facendo partire dal primo minuto qualcuno che non era tra i titolari. Il Legnago? Ho visto alcune partite e mi ha colpito in particolare la loro velocità nel verticalizzare, nel chiudere gli spazi e nel ripartire. Sarà una gara delicata durante la quale dovremo fare attenzione alle loro ripartenze e alla loro aggressività. Dovremo interpretarla bene fin da subito perché ogni partita nasconde le proprie insidie. Se riusciremo a giocare con buoni ritmi, come abbiamo fatto anche nelle ultime gare, potremo metterli in difficoltà. Cercheremo di fare una partita importante sotto l’aspetto fisico, atletico e anche tecnico”.