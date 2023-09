Trento, Tedino: “Padova attrezzato per vincere torneo e per noi match difficile”

Archiviata la sconfitta maturata sul campo del Fiorenzuola (2-1), il Trento torna in campo per giocare contro il Padova. Gli uomini del tecnico Bruno Tedino saranno, infatti, di scena domani pomeriggio alle ore 18:30 allo Stadio Briamasco di Trento per affrontare, nella sesta giornata del girone di andata di Serie C NOW 2023/24, il Padova di Vincenzo Torrente. Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha convocato 21 giocatori per la partita casalinga contro i veneti. Non saranno della gara Di Giorgio, Suciu e Galazzini.