Trento, Terrani: “Contro il Padova ci è mancata la forza e l’equilibrio”

L’attaccante del Trento, Giovanni Terrani intervenuto alla trasmissione Domenica Sport su Rttr ha detto la sua sul momento dei gialloblù: "Il Padova alla prima occasione ha fatto gol e sono cadute le nostre carte di gioco. Non ci siamo mai resi pericolosi e sotto di due gol ci è mancata la forza e l'equilibrio giusto per raddrizzare la partita. Non c’è stata una reazione forte e il Padova nella ripresa si è compattato dietro. I primi 20' hanno segnato la partita e poi non è stato più possibile riprenderla. E’ stata dura ma ripartiamo più forti di prima. Dobbiamo migliorare la fase realizzativa e stare sereni e perchè dalle difficoltà si cresce"