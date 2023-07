Trento, ufficiale: arriva il difensore Ercolani

Mercato che avvia i motori in casa Trento con un difensore già ufficializzato e un esterno d'attacco che lo sarà prestissimo. La nota del club gialloblù per il reparto arretrato: La società A.C. Trento 1921 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del difensore Filippo Ercolani. Nato a Lugo il 18 marzo 2003, il giocatore ha sottoscritto un contratto biennale con il club, valido fino al 30 giugno 2025. Cresciuto nel Settore Giovanile del Bologna, il giovane terzino ha trascorso una stagione nella Primavera del Cittadella prima di essere ceduto al Mezzolara, in Serie D. Con il club emiliano ha collezionato solo qualche convocazione in Prima Squadra, prima di compiere il salto di qualità con il Ravenna nella stagione 21/22. Reduce dall’ultima esperienza con la maglia dell’US Corticella, Ercolani ha totalizzato 54 presenze in Serie D, portandosi a segno anche in 5 occasioni. Pronto a fare il salto nel mondo dei professionisti, il difensore andrà a rafforzare il reparto difensivo del club gialloblù. Benvenuto Filippo!