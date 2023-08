Trento, ufficiale: il difensore Obaretin è gialloblù

Nosa è pronto per vestire la maglia del Trento: “Quando mi è arrivata la chiamata del Club Gialloblù non ho avuto dubbi. Il fatto che una Società solida e ambiziosa come questa mi abbia cercato, mi ha inorgoglito e mi ha convinto immediatamente. Sono qui per disputare un buon campionato, giocare con continuità e proseguire il mio percorso di crescita. Durante quest’estate mi sono allenato con i Campioni d’Italia: è stato bellissimo e mi ha permesso di migliorare in diversi aspetti: con loro il ritmo e la qualità degli allenamenti è sempre alto. Ora sono carico per cominciare questa nuova avventura con il Trento!”.