Trento, ufficiale: preso il centrocampista Frosinini

Frosinini è carico per la nuova avventura: “Sono contento di essere arrivato a Trento e sono pronto per iniziare ad allenarmi assieme alla squadra. La Società mi ha voluto fortemente e pertanto ho accettato subito la proposta del Direttore Sportivo Giorgio Zamuner. Mi ricordo molto bene la partita giocata lo scorso anno al Briamasco e in particolare l’affetto e il supporto che i tifosi gialloblù hanno mostrato dal primo all’ultimo momento ai giocatori del Trento. Non vedo l’ora di esultare assieme a tutti loro. Forza Trento!”. A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Ruggero Frosinini e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.