Trento, ufficiale: Vaglica è gialloblù

Giovanni non vede l’ora di scendere in campo: “Sono felicissimo di essere qui. Ho scelto di venire a Trento in quanto credo convintamente che questa sia la piazza giusta nella quale completare il mio percorso di crescita. Nella scelta ha inciso il potermi relazionare con due figure di spessore come il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner e l’Allenatore Bruno Tedino che potranno sicuramente aiutarmi molto. Sono molto carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare. Forza Trento!”.