Triestina, il patron americano Rosenzweig dà a Tesser due rinforzi

Non è ancora possibile sapere se la Triestina del patron americano Ben Rosenzweig, rappresentante del fondo di Atlanta, partita in prima fila nel campionato di Serie C Girone A. Il presidente a stelle e strisce che ha rilevato la Triestina ha legami col Venezia (sarebbe stato il numero uno lagunare e suo connazionale Duncan Niederauer a suggerirgli di acquistare a Trieste). La certezza di questo asse con i lagunari è sancito dalla nomina a direttore generale del sodalizio giuliano di Alex Menta, già dirigente a Venezia. La Triestina vuole fare le cose per bene e puntare alla B tanto da aver preso il tecnico più adatto alle promozioni che è Attilio Tesser, un allenatore vincente. Il mister 65enne avrà in rosa Mattia Minesso, e il difensore sloveno Pavelv, 23 anni, ex Chievo in B e Viterbese in C. Sono questi due i primi colpi di mercato del patron americano che si affida come tutti i presidenti stranieri alla sostenibilità per scalare le categorie: “Sono onorato di guidare una società prestigiosa come la Triestina – ha detto Ben Rosenzweig al momento dell’investitura – ci sono tutti i presupposti in questa città per costruire un progetto vincente e sostenibile a lungo termine. Metteremo risorse finanziarie ed operative per raggiungere ottimi risultati negli anni a venire”.