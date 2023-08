Tumminello doppietta e il Crotone piega il Sambiase

I rossoblù tengono costantemente il pallino del gioco grazie anche a Felippe, che ha già in mano le chiavi del centrocampo. Tribuzzi, apparso in buono stato di forma, è una spina nel fianco sulla fascia destra e anche Spaltro è autore di una prova positiva, e proprio su quella catena al 30′ arriva l’1-0: il terzino recupera palla in area avversaria e la mette in mezzo rasoterra per Tumminello, che in allungo supera il portiere avversario. L’esterno è protagonista anche del cross “al bacio” per il 2-0: è ancora l’attaccante scuola Roma a depositare in rete, stavolta di testa, al 44′.