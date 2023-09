Turris ammazza big: dopo il Benevento va ko anche il Crotone. Tutti i risultati

La Serie C spalmata in tre giorni stasera aveva come big match della seconda giornata la sfida dello Scida tra il Crotone e la Turris, due squadre che avevano vinto al debutto rispettivamente contro Catania e Benevento. A prevalere è stata la compagine di Caneo che ha steso i pitagorici con il punteggio di 3-2. Avvio importante del Crotone che ha sfiorato il gol con Tumminello e colpito un palo ma poi Cum ha realizzato la rete del vantaggio ospite con un bel diagonale che ha superato Dini. Maniero ha raddoppiato dieci minuto dopo. Nella ripresa rete di Tumminello con una azione personale per il 2-1 ma subito dopo Maniero ha battuto Dini. Il subentrato Vuthaj ha accorciato le distanze rendendo avvincente il finale con due occasioni da rete fallite dal Crotone. Turris capolista con sei punti, Crotone che resta a tre anche se oggi nel complesso la squadra di Zauli non ha giocato male. Hanno pesato gli errori della difesa. Domani le altre partite con Benevento e Avellino in campo.