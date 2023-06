Vicenza, contatto con Zamuner che potrebbe lasciare il Trento

Trattativa in corso che potrebbe chiudersi nelle prossime ore

Colpo di scena a Vicenza: potrebbe arrivare il d.s. Giorgio Zamuner che dopo aver rinnovato con il Trento per due anni adesso pare stia trattando la risoluzione del contratto per accasarsi nel club veneto. Il club trentino ha puntato su Zamuner per la stagione 2023/24 dopo che l'ex Spal ha contribuito con il suo lavoro dietro la scrivania alla salvezza dei gialloblù quando a gennaio ha trasformato la squadra di Bruno Tedino. Nelle prossime ore sono attese novità da Vicenza ma anche da Trento che nel frattempo attraverso il presidente Mauro Giacca ha smentito la separazione da Zamuner.