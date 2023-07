Vicenza, Diana: “Buona prova per gli attaccanti, mi è piaciuta una cosa…”

"Gli attaccanti hanno regalato una buona dimostrazione, hanno trovato il gol e fatto bene nel complesso. Mi ha fatto piacere anche vederli arrabbiati quando si sbagliavano le occasioni, il loro disappunto è un gran segnale ". Queste le parole di Aimo Diana all'indomani dell'amichevole con il Caldogno vinta per 10-0. Il tecnico del Vicenza ha parlato delle buone prestazioni del reparto offensivo, spiegando anche la necessità di un ulteriore investimento sul mercato: "Ci serve qualcosa di diverso come caratteristiche, ma ammetto che abbiamo tanti giocatori in rosa... Magari quello che cerchiamo lo abbiamo già in casa".

Infine due parole su Costa e De Col, dai quali sono arrivate delle buone prime indicazioni: "Le condizioni fisiche non sono delle migliori, ma si sono viste buone cose. Hanno fatto spiccare le loro caratteristiche, il loro stile di gioco. Per questo motivo li abbiamo presi". In sostanza, questa prima amichevole pre stagionale ha rappresentato un buon banco di prova per il Vicenza ma la speranza è di testare anche l'approccio in presenza di una squadra più forte. Ciò è quanto si augura Diana.