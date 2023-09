Vicenza, Diana: “Ci considerano i favoriti e a noi questo… piace”

Intervenuto in conferenza stampa, Aimo Diana ha presentato la sfida Giana-Vicenza. L'allenatore biancorosso ha parlato della sua squadra e detto due parole sul pronostico della partita: "Tutti ci danno per favoriti e a noi questa sensazione piace - si legge su Il Giornale di Vicenza -. Perché riconoscono il valore del nostro nome e, anche se non lo abbiamo ancora dimostrato sul campo, non ci siamo mai nascosti del tutto. L'obiettivo è sempre quello di fare un campionato competitivo al meglio delle nostre possibilità". Più precisamente sulla sfida valida seconda giornata di campionato: "Mi aspetto un pò di più rispetto a quanto fatto contro l'Albinoleffe. Voglio vedere spirito, non mi interessa la vittoria o la sconfitta. Non si vince o perde un campionato alla seconda giornata. Gli avversari hanno mantenuto l'ossatura, hanno tanta voglia di dimostrare".