Vicenza, due svincolati nel mirino. Ma la lista dei partenti è lunga

Manco poco più di una settimana per l'inizio della nuova stagione del Vicenza e la dirigenza è al lavoro per la costruzione della squadra. Il ritiro è infatti fissato per il 17 luglio al centro Sporting di Fellette di Romano d’Ezzelino. Il d.s. Daniele Matteassi sta già avendo contatti e interlocuzioni per consegnare al tecnico Aimo Diana una squadra ambiziosa che possa vincere il campionato di Serie C Girone A. Come riporta oggi il Giornale di Vicenza, sono due gli svincolati dalla Reggiana che interessano al Lane. Uno è il difensore centrale Giuliano Laezza, 29 anni, sempre utilizzato da Diana nella difesa a tre della squadra promossa in B nell’ultima stagione. E proprio l’arrivo di Laezza appare ormai molto vicino, per lui pronto un biennale. Meno invece, stando ad indiscrezioni, per Fausto Rossi invece, 32 anni, ci sarebbe stata una piccola frenata dovuta all'eccessivo affollamento di giocatori a centrocampo. Proba- bile che il diesse prima di proseguire la trattativa voglia far uscire qualcuno visto che l’organico del Vicenza in questo momento è troppo grande: 36 giocatori con quelli rientrati dai prestiti. In uscita sono Sebastien De Maio, 36 anni, e Federico Proia, 27, Nicola Dalmonte, 25, e Daniele Cappelletti, 31. Un'altra cessione possibile è quella di Riccardo Cataldi, 22, che deve giocare con continuità dopo il grave infortunio, e di Fabio Scarsella, 33, poco utilizzato nella scorsa stagione.