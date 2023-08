Vicenza, Golemic: “Voglio riportare il Lane dove merita, è la piazza giusta”

Intervenuto in conferenza stampa di presentazione, Vladimir Golemic si è mostrato ai suoi nuovi tifosi. Il difensore è l'ultimo acquisto effettuato dal Vicenza e arriva carico di aspettative per le prossima stagione. Lo stesso calciatore serbo si dà obiettivi importanti: "Per me venire a Vicenza è motivo di prestigio - ha esordito -. La mia è stata una scelta ponderata, ma posso affermare di essere nella piazza giusta. Arrivo in Serie C con grande umiltà ma con l'obiettivo di riportare il Lane dove merita. Ho una grande responsabilità, lo so, ma amo le sfide e sono pronto a dare tutto".