Vicenza-Juventus Next Gen Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo Vicenza e Juventus Next Gen per la finale di ritorno di Coppa Italia di categoria. Appuntamento alle 20:30.

Redazione ITASportPress

Vicenza-Juventus Next Gen si sfideranno oggi, martedì 11 aprile 2023 alle ore 20:30 per la gara di ritorno valida per la finale di Coppa Italia di categoria. Si riparte dal successo dei biancorossi per 2-1 nel match d'andata.

Vicenza-Juventus Next Gen, le ultime Dopo la vittoria nella gara d'andata, il Vicenza dovrà fare attenzione alla Juventus Next Gen che scenderà in campo senza nulla da perdere e con l'unico obiettivo della vittoria per sperare di conquistare il trofeo.

Nei padroni di casa di mister Thomassen mancheranno Jimenez e Ronaldo, possibile quindi vedere in campo Della Morte, Stoppa, Dalmonte nel tridentino alle spalle di Ferrari. Nei bianconeri di Brambilla, Soulé e Sekulov potrebbero agire alle spalle di Da Graca.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Vicenza e Juventus Next Gen andrà in scena oggi, martedì 11 aprile 2023 alle ore 20:30 allo stadio Menti, casa dei biancorossi.

Come detto, per la finale di Coppa Italia, si parte dal risultato dell'andata di 2-1 per gli uomini di Thomassen. La sfida potrà essere seguita in diretta tv su Rai Sport + HD, canale 58 del digitale terrestre oltre che, in streaming, su Rai Play, DAZN e Eleven Sports.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

VICENZA (4-2-3-1) Confente; Valietti, Pasini, Cappelletti, Bellich; Cavion, Greco; Della Morte, Stoppa, Dalmonte; Ferrari.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1) Daffara; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Iling-Junior; Soulé, Sekulov; Da Graca.