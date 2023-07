Vicenza, Ronaldo rimane un altro anno

Il centrocampista del Lane ci ripensa e cambia tutto. Ronaldo Pompeu da Silva non si trasferirà al Cesena, almeno non questa stagione. Il brasiliano si è voluto dare un'altra chance al Vicenza nella speranza di fare bene e riscattarsi da una stagione certamente al di sotto delle aspettative. Una decisione cui grande contributo è da attribuire a mister Aimo Diana, che lo sta apprezzando e vuole puntare su di lui il prossimo anno. Rimarrà quindi biancorosso anche per la prossima stagione per poi andare in scadenza di contratto e liberarsi a parametro zero. Anche se per ciò c'è ancora un'intera stagione e tutto potrebbe cambiare.