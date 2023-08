Vicenza, spazio alle cessioni: ufficiale l’addio di Oviszach, Scarsella…

Dopo gli acquisti, le cessioni. IlVicenza approfitta di queste ultime settimane di mercato per liberare alcuni contratti. Nelle ultime ore sono già stati confermati alcuni addii. Il primo a salutare è stato il centrocampista Enrico Oviszach, cambia maglia e si trasferisce al Giugliano. Inizialmente si parlava di un prestito, ma poi i due club si sono accordati per una cessione a titolo definitivo. Chi invece è ancora un calciatore biancorosso è Fabio Scarsella, ma anche lui ha le valigie in mano ed è prossimo a lasciare il Lane. Il centrocampista non era presente al Menti per il Memorial Alfonso Santagiuliana e mister Diana non l’ha inserito nemmeno nella lista degli infortunati. Sua prossima destinazione dovrebbe essere il Lumezzane.