Vicenza, tre rinforzi per Aimo Diana

Il Vicenza si prepara per il ritiro di Fellette ma la rosa non è ancora al completo come giusto che sia in questo periodo dell’anno. Intanto il d.s. Luca Matteassi ha avviato diverse trattative e in settimana è previsto l’arrivo di tre nuovi giocatori. Si tratta di Giuliano Laezza, 29 anni, difensore centrale svincolato dalla Reggiana, di Filippo De Col, 29, in arrivo dal Sudtirol e Filippo Costa, 28, originario di Noventa, giocatore del Napoli. Nulla da fare per lo svincolato dalla Reggiana, Fausto Rossi, 32 anni. In uscita Begic verso Parma e Dalmonte, nel mirino di Feralpi e Sudtirol. In uscita anche il difensore De Maio e il centrocampista Proia, tornati dal prestito.